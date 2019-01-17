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Горняки команды «ТопПром» одерживают победы в городском турнире по волейболу

Горняки из волейбольной команды Холдинга «ТопПром» одерживают победы в турнире открытого чемпионата Новокузнецка в мужской лиге, записав на свой счет несколько выигранных матчей.
В рамках проводимой социальной политики Холдинга «ТопПром» ранее была сформирована команда по волейболу, в которую вошли сотрудники компании, работающие в «шахта «Юбилейная». Команда регулярно тренируется и проводит спортивные сборы. Решение о создании команды и пропаганды спорта на предприятиях  было принято Председателем совета директоров Холдинга Николаем Королевым.
«В составе команды играют горнорабочие, горные мастера шахты «Юбилейной», ИТР. Всего - 10 человек. Идем с хорошим результатом. У нас три победы в пяти играх! Соперники – предприятия из Новокузнецка и других городов Кузбасса. Сильные команды. Так что настрой только вперед!», - рассказал капитан команды, сотрудник шахты «Юбилейной» Евгений Верин.  
Он добавил, что сейчас в ходе соревнований складывается интригующая ситуация. Потому что некоторые команды, лидирующие в прошлых сезонах, неожиданно для многих, проиграли несколько матчей и потеряли очки.
В открытых соревнованиях принимает участие 10 команд с городов юга Кемеровской области. Турнир стартовал осенью 2018 года и продлится до 10 февраля 2019 года.

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kuzbassnews.ru
17/01/2019
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