Горняки команды «ТопПром» одерживают победы в городском турнире по волейболу

Горняки из волейбольной команды Холдинга «ТопПром» одерживают победы в турнире открытого чемпионата Новокузнецка в мужской лиге, записав на свой счет несколько выигранных матчей.

В рамках проводимой социальной политики Холдинга «ТопПром» ранее была сформирована команда по волейболу, в которую вошли сотрудники компании, работающие в «шахта «Юбилейная». Команда регулярно тренируется и проводит спортивные сборы. Решение о создании команды и пропаганды спорта на предприятиях было принято Председателем совета директоров Холдинга Николаем Королевым.

«В составе команды играют горнорабочие, горные мастера шахты «Юбилейной», ИТР. Всего - 10 человек. Идем с хорошим результатом. У нас три победы в пяти играх! Соперники – предприятия из Новокузнецка и других городов Кузбасса. Сильные команды. Так что настрой только вперед!», - рассказал капитан команды, сотрудник шахты «Юбилейной» Евгений Верин.

Он добавил, что сейчас в ходе соревнований складывается интригующая ситуация. Потому что некоторые команды, лидирующие в прошлых сезонах, неожиданно для многих, проиграли несколько матчей и потеряли очки.

В открытых соревнованиях принимает участие 10 команд с городов юга Кемеровской области. Турнир стартовал осенью 2018 года и продлится до 10 февраля 2019 года.