Горняки обнаружили останки пещерного льва

Во время горных работ рабочие Моховского угольного разреза обнаружили останки друвнего существа. Находку передали палеонтологам, которые вынесли вердикт: это кости пещерного льва, который жил более 30 тысяч лет назад.
Теперь специалистам Кемеровского областного краеведческого музея, куда и передали древние останки, предстоит исследовать ценную находку, сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит разрез.
Для детального изучения останков в Кузбасс приедут эксперты Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН.
По словам заведующего отделом научных исследований и экспедиций музея Дмитрия Слободина, ни в одной музейной коллекции Сибири нет останков пещерного льва. Это бесценный подарок горняков Моховского разреза не только музею и всему региону.
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