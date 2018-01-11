Горняки обнаружили останки пещерного льва

Во время горных работ рабочие Моховского угольного разреза обнаружили останки друвнего существа. Находку передали палеонтологам, которые вынесли вердикт: это кости пещерного льва, который жил более 30 тысяч лет назад.

Теперь специалистам Кемеровского областного краеведческого музея, куда и передали древние останки, предстоит исследовать ценную находку, сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит разрез.

Для детального изучения останков в Кузбасс приедут эксперты Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН.

По словам заведующего отделом научных исследований и экспедиций музея Дмитрия Слободина, ни в одной музейной коллекции Сибири нет останков пещерного льва. Это бесценный подарок горняков Моховского разреза не только музею и всему региону.