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Горняки шахты «Усковская» начали добывать уголь с нового пласта

На шахте «Усковская» Распадской угольной компании запустили первую лаву пласта 48. Горняки вышли на плановые показатели добычи, ежесуточно выдавая на-гора до 6 тыс. тонн угля.

Лава 48-08 полностью оснащена новым добычным оборудованием: это механизированная крепь, комбайн, лавный конвейер, перегружатель, насосы высокого давления и дробилка. Чтобы проверить работу многочисленных элементов мехкомплекса, горняки участка №5 и инженеры сервисного центра предварительно собрали на поверхности мини-лаву. В октябре 2021 года планируют перемонтировать это же оборудование в лаву 48-06.

Для безопасной угледобычи на шахте построили газоотсасывающую установку и вентилятор главного проветривания для подачи воздуха в очистной забой. До запуска лавы заблаговременно пробурили дегазационную скважину станком направленного бурения длиной 800 метров. Для более эффективного извлечения метана из выработанного пространства горняки «Усковской» первыми в Распадской угольной компании применили направленные скважины из шахты в купол обрушения.

Балансовые запасы пласта 48 составляют 167 млн тонн коксующегося угля марки «ГЖ». По прогнозам этого хватит на 25 лет стабильной работы предприятия. На освоение участка компания направила более 6 млрд рублей.

Уголь шахты «Усковская» после обогащения на ЦОФ «Кузнецкая» и «Абашевская» отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа. Также он пользуется спросом у сторонних потребителей в Польше, Словакии, Венгрии в Китае.

Экономика
kuzbassnews.ru
08/02/2021
Экономика
Новости Кузбасса

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