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Городская среда в Тяжине


Завершены работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по улице Советская дома 21, 23, 25 в поселке Тяжинский.
В соответствии с муниципальной программой «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы» на средства областного и местного бюджетов отремонтирован дворовой проезд, установлены лавки, урны, смонтировано освещение над подъездами.
Работы исполнил победитель электронного аукциона ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (генеральный директор Григорович Сергей Дмитриевич). Стоимость фактически выполненных работ по контракту составила более 1,2 млн рублей.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/08/2018
Общество
Тяжин
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