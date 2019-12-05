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Городские власти наградили подшефных Росгвардии за личный вклад в общественную жизнь

В Кемерове заместитель главы города - начальник территориального управления Кировского района Алексей Яковлев вручил благодарственные письма двум ученикам школы № 74 за личный вклад в общественную жизнь района. 

Учащийся 11 класса Леонид Кадыш и девятиклассница Виктория Волошина – воспитанники школьной группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего бойца кемеровского СОБР лейтенанта Юрия Латыпова. Жизнь молодых людей изменилась после создания на базе школы группы специального назначения под патронажем региональной Росгвардии.

Вместе с другими ребятами Леонид и Виктория принимают активное участие в жизни школы и города. Ребята регулярно участвуют в благотворительных акциях, помогают в военно-патриотическом воспитании молодежи. После окончания школы Леонид мечтает стать офицером, о государственной службе размышляет и девятиклассница Виктория.

Заместитель главы Кемерова выразил благодарность юным горожанам за их общественные успехи и желание сделать родной район лучше.  

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/12/2019
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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