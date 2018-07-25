23 июля теплоэнергетики начали возобновлять подачу горячей воды в Ленинском районе города Кемерово, а также в посёлках Кемеровского района (посёлки совхоза «Суховский» и «Металлплощадка»).
24 июля Сибирская генерирующая компания приступает к восстановлению горячего водоснабжения Центрального и Заводского районов столицы Кузбасса.
Полностью завершить технологические процедуры, которые связаны с возобновлением подачи горячей воды потребителям после испытаний теплосетей, планируется в течение суток. Все работы теплоэнергетики выполняют в соответствии с утверждённым графиком.
Контрольной точкой для теплоснабжающих предприятий Кемеровской области служит 15 сентября. К этой дате они должны завершить все ремонтные и регламентные работы и быть готовы к подаче тепла потребителям.
Комментарии
Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт
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