Комментарии

23 июля теплоэнергетики начали возобновлять подачу горячей воды в Ленинском районе города Кемерово, а также в посёлках Кемеровского района (посёлки совхоза «Суховский» и «Металлплощадка»).

24 июля Сибирская генерирующая компания приступает к восстановлению горячего водоснабжения Центрального и Заводского районов столицы Кузбасса.

Полностью завершить технологические процедуры, которые связаны с возобновлением подачи горячей воды потребителям после испытаний теплосетей, планируется в течение суток. Все работы теплоэнергетики выполняют в соответствии с утверждённым графиком.

Контрольной точкой для теплоснабжающих предприятий Кемеровской области служит 15 сентября. К этой дате они должны завершить все ремонтные и регламентные работы и быть готовы к подаче тепла потребителям.