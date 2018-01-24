"Горячие" билеты для студентов Новокузнецка

Приближается 25 января – День студента, а также Татьянин день. В преддверии этих праздников Новокузнецкий драматический театр объявляет акцию.
Вы студент или Вас зовут Татьяна? Отлично!
Это предложение специально для Вас!
Предъявите в кассе театра студенческий билет или паспорт и получите скидку 50% при покупке билета на спектакль «Полет над гнездом кукушки», который состоится 25 января в 18:30.
Акция действует с 17 по 25 января. Билеты уже в продаже!
Телефон для справок 743-043
24/01/2018
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