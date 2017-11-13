Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает об ухудшении погоды

По информации синоптиков в Кемеровской области сегодня и завтра ожидаются обильные снегопады и метели, высока вероятность образования гололедных явлений, снежных переметов. Уже во второй половине вторника похолодает, в ночь на среду столбик термометра опустится ниже -20 градусов Цельсия. В среду также сохранится холодная погода: днем до -17 градусов, в ночь на четверг похолодает до -26.
В связи с этим, сотрудники ГИБДД просят участников движения быть более внимательными и осторожными.
13/11/2017
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