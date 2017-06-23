Госдума поддержала введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки в КоАП, согласно которым ужесточается административная ответственность за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань не только в общественных местах, но и в семье.

Наказание за хулиганство предлагается усилить до штрафа в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей (в настоящее время от 500 до 1 тыс.) либо до административного ареста на срок до 15 суток, либо до обязательных работ на срок до 40 часов. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, планируется карать штрафом от 2 тыс. до 3 тыс. рублей (в настоящее время от 1 до 2,5 тыс.) либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 50 часов.

Повторное правонарушение будет грозить штрафами от 3 тыс. до 5 тыс. рублей либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 80 часов. В действующей редакции КоАП нормы о повторности по данной статье нет.