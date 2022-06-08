Госнаграду погибшего в спецоперации росгвардейца передали его родным в Кузбассе

Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал майор Юрий Кель и губернатор региона Сергей Цивилев передали орден Мужества членам семьи старшего сержанта Ивана Квасова, погибшего во время проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Обращаясь к матери и родному брату погибшего росгвардейца, губернатор Кузбасса подчеркнул, что он проявил неизменную стойкость духа и мужество при исполнении служебного долга.

«Память о павшем герое будет навечно вписана в историю нашего Отечества», - отметил генерал-майор Юрий Кель.