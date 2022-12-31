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Госнаграды в Кузбассе Росгвардейцам - участникам спецоперации

 В Кемерове отличившиеся во время проведения специальной военной спецоперации по защите мирных жителей Донбасса росгвардейцы награждены государственными и ведомственными наградами.

Награждённых орденом Мужества и медалями «За Отвагу» начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель поблагодарил за примерное мужество и образцовое исполнение воинского долга.

 Кроме этого, прибывшие из командировки военнослужащие территориального органа были награждены ведомственными медалями «За боевые отличия» и «За заслуги в укреплении правопорядка».

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
31/12/2022
Общество
Кемерово
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