Государственные сайты России перейдут на единый дизайн

До апреля 2018 первые десять государственных сайтов:правительства России, Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, Минэнерго, портал госуслуг, сайт голосований «Российская общественная инициатива», портал открытых данных и сайт для общественного обсуждения проектов нормативных актов перейдут на единый дизайн. За ними последуют и остальные, сообщает газета "Известия".
Над новым дизайном государственных порталов работают Минкомсвязь России и Институт развития интернета (ИРИ).
По словам директора по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин, идея состоит в том, чтобы привести все сайты к единому стилю и дизайну. Все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут применять единые стандарты: цвет, шрифты, стилистику.
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