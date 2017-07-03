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Государственные сайты России перейдут на единый дизайн

До апреля 2018 первые десять государственных сайтов:правительства России, Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, Минэнерго, портал госуслуг, сайт голосований «Российская общественная инициатива», портал открытых данных и сайт для общественного обсуждения проектов нормативных актов перейдут на единый дизайн. За ними последуют и остальные,  сообщает газета "Известия".

Над новым дизайном государственных порталов работают Минкомсвязь России и Институт развития интернета (ИРИ).

По словам директора по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин, идея состоит в том, чтобы привести все сайты к единому стилю и дизайну. Все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут применять единые стандарты: цвет, шрифты, стилистику.

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kuzbassnews.ru
03/07/2017
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