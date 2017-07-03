Государственные сайты России перейдут на единый дизайн

В Кемерове открыли понтонный мост через Томь Специалисты завершили монтаж понтонного моста, который соединяет Притомскую набережную и остров...

Житель Кузбасса шумовкой сломал обе руки «слишком спокойной» жене Житель Кузбасса избил свою жену металлической шумовкой и сломал ей обе руки за то, что она стала...

Каким был праздничный салют на День города Напомним, накануне на День города в Новокузнецке шёл ливень.