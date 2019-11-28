Государственный контроль в области семеноводства

В связи с началом сезона ввоза семян сельскохозяйственных растений Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области напоминает:

- ввоз в Российскую Федерацию партий семян допускается в случае, если на партии семян оформлены документы, удостоверяющие их сортовые и посевные качества, и если указанные партии семян соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормами международного права;

- запрещен ввоз в Российскую Федерацию партий семян в незатаренном состоянии (насыпью), обработанных химическими и биологическими препаратами, а также партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, за исключением партий семян, предназначенных для научных исследований, государственных испытаний, производства семян для вывоза из Российской Федерации;

- ввезенные в Российскую Федерацию партии семян подлежат семенному и фитосанитарному контролю (ст.33 Федерального закона от 17.12.1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве»).

Специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля предупреждают об ответственности в случае нарушения вышеуказанных норм, а именно на основании статьи 39 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» нарушение законодательства Российской Федерации в области семеноводства влечет за собой административную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За более подробной информацией обращаться к специалистам в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по адресу г.Кемерово, ул.Муромцева 2Б, тел.36-15-80