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Государственный мониторинг нового урожая

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 № 176 «Об осуществлении государственного мониторинга зерна» на территории Республики Хакасия продолжается проведение государственного мониторинга зерна нового урожая. В текущем году на подконтрольной территории подлежит проверить качество нового урожая сельскохозяйственной культуры – гречихи. Мониторинг по данной культуре проводится на безвозмездной основе за счет средств федерального бюджета, а результаты вносятся в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно»).

Государственный мониторинг зерна представляет собой систему анализа и оценки объема и потребительских свойств зерна, произведенного на территории РФ, и осуществляется в целях предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям достоверных данных о потребительских свойствах зерна в месте выращивания и обеспечение этой информацией органов государственной власти.

Специалистами КемИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» совместно с Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу произведен отбор проб зерна в хозяйствующих субъектах Алтайского района для дальнейшего исследования на показатели потребительских свойств зерна, которые утверждены приказом Министерства сельского хозяйства от 08.09.2021 № 611. Все результаты исследований автоматически попадают в личный кабинет сельхозтоваропроизводителя. Таким образом, отпадает необходимость в бумажных носителях информации,а производители зерна увидят и оценят качество собранного урожая.

Общество
kuzbassnews.ru
30/11/2022
Общество
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