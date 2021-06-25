Готовность инфекционной больницы в Новокузнецке составляет 95%

24 июня в ходе пресс-тура по строящимся и реконструированным к 300-летию Кузбасса объектам журналисты осмотрели ход строительства Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницы №8 имени В.В. Бессоненко.

В лечебном корпусе нового инфекционного комплекса запланировано 99 боксов, где при необходимости можно развернуть более 300 коек. В больнице будут трудиться свыше 340 медицинских работников, в том числе 71 врач.

Больничный комплекс будет включать здание лучевой диагностики, пищеблок, двухэтажный корпус центральной клинико-диагностической лаборатории, станцию дезинфекции автомобилей и гараж, а также другие постройки разного назначения. В лаборатории с уникальным оборудованием можно будет оперативно определять тип инфекций практически любого вида и уровня патогена. Мощностей будет достаточно для проведения 20 тысяч анализов в сутки, что закрывает потребность южной агломерации.