Готовясь ко Дню шахтёра-2018, в Таштаголе приступили к капремонтам многоквартирных домов

Всего в городе и посёлках Каз, Темиртау, Шерегеш и Мундыбаш будут отремонтированы 24 многоквартирных дома. На эти цели Таштагольскому району, в преддверии областного Дня шахтёра-2018, выделены почти 52 миллиона рублей.
С началом ремонтного периода в 20 домах будут отремонтированы мягкие и металлические кровли: в конце марта начнётся работа на домах, крытых металлом, а в апреле – стартуют ремонты наплавляемых кровель. Кроме этого, в нескольких домах отемонтируют систему отопления.
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