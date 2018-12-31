График работы поликлиник Берёзовского в новгодние праздники

Поликлиники № 1, № 2, № 3, детская поликлиника, женская консультация, амбулатория п. Барзас:
2.01, 4.01, 6.01, 8.01 – с 8.00 до 15.00, прием ведет дежурный терапевт, дежурный педиатр.
31.12, 1.01, 3.01, 5.01, 7.01 – выходные
9 января и далее – в обычном режиме.
Стационар центральной городской больницы работает круглосуточно.
Поликлиника № 4 (ул. Черняховского):
31.12 – с 8.00 до 14.00
2.01, 4.01, 6.01 – с 9.00 до 14.00, прием ведет дежурный терапевт, дежурный педиатр.
1.01, 3.01, 5.01, 7.01, 8.01 – выходные
9 января и далее – в обычном режиме.
Стоматологическая поликлиника
2.01, 4.01, 6.01, 8.01 – с 8.00 до 15.00, прием ведет дежурный терапевт, дежурный педиатр.
31.12, 1.01, 3.01, 5.01, 7.01 – выходные.
9 января и далее – в обычном режиме.
31/12/2018