График работы поликлиник Берёзовского в новгодние праздники

Поликлиники № 1, № 2, № 3, детская поликлиника, женская консультация, амбулатория п. Барзас:

2.01, 4.01, 6.01, 8.01 – с 8.00 до 15.00, прием ведет дежурный терапевт, дежурный педиатр.

31.12, 1.01, 3.01, 5.01, 7.01 – выходные

9 января и далее – в обычном режиме.

Стационар центральной городской больницы работает круглосуточно.



Поликлиника № 4 (ул. Черняховского):

31.12 – с 8.00 до 14.00

2.01, 4.01, 6.01 – с 9.00 до 14.00, прием ведет дежурный терапевт, дежурный педиатр.

1.01, 3.01, 5.01, 7.01, 8.01 – выходные

9 января и далее – в обычном режиме.



Стоматологическая поликлиника

2.01, 4.01, 6.01, 8.01 – с 8.00 до 15.00, прием ведет дежурный терапевт, дежурный педиатр.

31.12, 1.01, 3.01, 5.01, 7.01 – выходные.

9 января и далее – в обычном режиме.