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График выплаты пенсий в Кузбассе изменится в связи с праздниками

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу обращает внимание получателей пенсии через кредитные организации, перечисления которым ежемесячно производится по 19 число включительно. В связи с предстоящими праздничными и выходными днями, выплата пенсии за январь 2023 будет выплачена 29.12.2022.

Тем, кому выплата пенсии в кредитных учреждениях ежемесячно производится начиная с 20 числа, пенсия за январь 2023 будет выплачена в соответствии с графиком доставки (20 и 25 января).

Получателям пенсии через организацию почтовой связи выплата пенсии за январь 2023 будет произведена в соответствии с графиком доставки. Чтобы не пропустить день выдачи пенсии, необходимо уточнить график работы своих отделений почтовой связи, а также дату доставки пенсии по месту жительства.

 

 

Фото: ОПФР

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28/12/2022
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