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Грант для начинающего фермера

Алексей Анатольевич Павкин из села Преображенка Тяжинского района первый год занимается животноводством.
Удачному старту в бизнесе помог областной грант на развитие мясных пород по программе «Начинающий фермер» – более 2,5 миллионов рублей. За счет этого были приобретены два трактора МТЗ, тракторная телега, две сенокосилки, рулонник, грабли, плуг и генератор. Также удалось пробурить скважину, и теперь в хозяйстве имеется вода.
Фермер закупил 30 голов крупного рогатого скота английской породы Герефорд. Коровы этой породы хорошо приспособлены к сибирским морозам, выдерживают до -25 градусов.
Алексей Анатольевич Павкин занимается общепитом. В городе Кемерово, в арендованном помещении, у него работает своя столовая, куда фермер реализует свежее мясо и выращенные овощи. За счет того, что продукты поставляет сам, питание получается более дешевым. Обед для студентов расположенного поблизости медицинского колледжа, обходится всего в 100 рублей. Еще имеется буфет, приготовленные там обеды предприниматель доставляет в Дом профсоюзов.
Алексею Анатольевичу во всем помогают близкие. Отец осуществляет уход за хозяйством, жена Юлия занимается финансовой частью. В ближайших планах у фермера провести в хозяйстве свет и получить еще один грант на открытие своей большой столовой. Кроме того, для работы в фермерском хозяйстве, крайне необходимы комбайн и трактор Т-150.

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kuzbassnews.ru
06/01/2018
Экономика
Кемерово
Тяжин
Новости Кузбасса

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