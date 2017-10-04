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Гражданин Узбекистана, обвиняемый в покушении на убийство сожительницы, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого в  покушении на убийство, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина поругался с пьяной сожительницей из-за ее просьбы купить духи. После конфликта мужчина ушел из дома, но через некоторое он вернулся, однако в квартиру, которая располагалась на первом этаже, попасть не смог. В окно он разглядел, что женщина сидит на диване около окна. Забравшись по металлической решетке на оконный проем, молодчик разбил стекло,облил сожительницу горючей жидкостью и бросил на не горящую спичку.

Злоумышленник с места преступления скрылся. Потерпевшая в пылающей одежде смогла выбежать в подъезд и постучать к соседям, которые своими силами потушили пламя и вызвали «скорую помощь».

В тяжелом состоянии потерпевшую госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. Поскольку установить местонахождение подозреваемого в кратчайшие сроки не представилось возможным, он был объявлен в федеральный розыск.

В феврале текущего года мужчину задержали на границе с Республикой Казахстан. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал. Поскольку обвиняемый находился на территории нашей страны незаконно, в органы полиции направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Происшествия
kuzbassnews.ru
04/10/2017
Происшествия
Новости Кузбасса

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