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Гражданину г. Кемерово выдано предостережение за реализацию говядины без ветеринарных сопроводительных документов

Государственные инспектора отдела госветнадзора на Госгранице РФ Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (далее – Управление) провели мероприятие по информации, от ГУ МВД России по Кемеровской области Отдел МВД России по Кемеровскому муниципальному округу, КУСП о выявлении на территории Кемеровской области нарушения ветеринарного законодательства РФ при транспортировке 1-й туши говядины.

Перевозчик говядины были остановлен в  г. Кемерово сотрудниками ДСП ГИБДД УМВД России по Кемеровской области. В ходе досмотра груза, перевозимого в полуприцепе сотрудники ГИБДД выявили факт перевозки туши говядины, разделанной на куски (навалом) без признаков ветеринарно-санитарной экспертизы (клеймения) и ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают эпизоотическое благополучие местности и здоровье животного перед убоем. Гражданин дал объяснение сотруднику отдела МВД России по Кемеровскому муниципальному округу о том, что приобрел живую корову у частного лица в Чебулинском районе, самостоятельно произвел убой данного животного, а продукты убоя погрузил в личный прицеп и повез для клеймения на рынок города Кемерово. Однако, для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймения необходимы ветеринарные сопроводительные документы от ГБУ «Чебулинская СББЖ», которых гражданин не брал, что является нарушением требований ветеринарного законодательства РФ.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия - наблюдение за соблюдением обязательных требований установлены признаки нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства, выразившиеся в том, что гражданин, проживающий в г. Кемерово перевозил мясо говядины для клеймения на рынок города Кемерово без ВСД, чем нарушена прослеживаемость данной партии мяса.

Перевозчику Управлением было объявлено предостережение о недопущении нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства.

 

Общество
kuzbassnews.ru
31/03/2023
Общество

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