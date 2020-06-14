Группа из 15 девушек начала осваивать новые трактора «Кировец-525» в Кузбасской сельхозакадемии
Студенты Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии начали обучаться работе на современных тракторах, в состав первой группы обучающихся вошли только девушки. Трактор «Кировец-525» стоимостью около 6,5 млн рублей, оснащенный автоматизированной системой управления, был приобретен для сельхозакадемии по программе субсидирования Министерства сельского хозяйства РФ.
Курсы управления трактором продлятся 4 месяца. За это время студенты изучат теорию, отработают практические навыки, пройдут производственную практику в полях. К сбору урожая студенты получат водительские права категории С.
14/06/2020
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