Группа из 15 девушек начала осваивать новые трактора «Кировец-525» в Кузбасской сельхозакадемии

Жители Черемзы пожаловались губернатору Кузбасса на Кузнецкий Южный Руководство разреза выступило с разъяснением своей позиции ("Слово и дело"). Теперь нужно...

Кузбасские девушки пересели на тракторы Девушки из Кузбасса стали обучаться работе на тракторах. «Кировец-525» приобрели для Кузбасской...

В Новокузнецке возобновилось благоустройство сквера им. Кузнецова В 2019 году в городе Новокузнецке в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и федерального...