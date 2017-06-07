Группа компаний ТАЛТЭК, ГТЛК - крупнейшая российская лизинговая компания и БЕЛАЗ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Группа компаний ТАЛТЭК, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и производитель карьерной техники БЕЛАЗ заключили соглашение о партнерстве и стратегическом сотрудничестве, предполагающее долгосрочные поставки спецтехники для угледобывающих предприятий ТАЛТЭКа. Документ подписали вице-президент по инвестициям и стратегическому развитию ГК ТАЛТЭК Вадим Цымбалов, заместитель генерального директора по работе с клиентами ГТЛК Владимир Добровольский, генеральный директор БЕЛАЗ (управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ») Петр Пархомчик и управляющий директор БЕЛАЗ-24 Константин Якушев, в рамках проходившей в Новокузнецке XXIV Международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и майнинг».

ТАЛТЭК реализует масштабный проект по обновлению технологического парка и развитию производственного потенциала угольного дивизиона. Первая партия новых самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 90 тонн уже собрана и готова к эксплуатации.

«Обновление и расширение парка технологического транспорта имеет большое значение для дальнейшего развития угледобывающих предприятий Группы компаний ТАЛТЭК. Введение в эксплуатацию новой современной техники на предприятиях позволит существенно улучшить промышленную безопасность и условия труда, которые всегда являлись одним из главных приоритетов компании. К тому же новейшая техника позволит нам не только модернизировать и повысить эффективность производства, но и поддержать рост объемов добычи угля», - прокомментировал вице-президент по инвестициям и стратегическому развитию ГК ТАЛТЭК Вадим Цымбалов.

ГТЛК выступает в качестве финансового партнера Группы компаний ТАЛТЭК. Компании являются давними стратегическими партнерами, которых связывает не только приобретение новой карьерной техники БЕЛАЗ, но и лизинг грузового подвижного состава для железнодорожного оператора «ТалТЭК Транс», входящего в ГК ТАЛТЭК.

«Для нас это соглашение открывает новую веху в развитии нашей компании, потому что мы всегда в первую очередь занимались транспортной отраслью. Это наши первые шаги в угольной отрасли. И мы видим большие перспективы на этом новом рынке. Мы хотим развивать наш бизнес, мы хотим сотрудничать с предприятиями Кузбасса», - прокомментировал заместитель генерального директора по работе с клиентами ГТЛК Владимир Добровольский.

Стороны также отметили, что подписание таких соглашений является большим плюсом для всех участников этого процесса: для каждого находится работа. И это позволяет вносить достойный общий вклад в укрепление экономики.