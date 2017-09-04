Группа компаний ТАЛТЭК выступила главным партнером шоу «Силовой экстрим» и вручила специальный приз лучшим спортсменам праздника
27 августа, в День Шахтера, в Киселёвске состоялось ставшее уже традиционным шоу «Силовой экстрим.
Полюбившееся участникам и тысячам зрителей ежегодное мероприятие проводится при поддержке Комитета по спорту и молодежной политики города Киселёвска.
Главными партнерами спортивного праздника выступили группа компаний ТАЛТЭК и газета «Киселёвские вести».
«От лица группы компаний ТАЛТЭК рада приветствовать всех участников и болельщиков шоу «Силовой экстрим». Являясь партнером соревнований, ГК ТАЛТЭК желает всем участникам соревнований успешных выступлений, интересной борьбы и ярких побед» - гостей приветствовала помощник президента по социальной политике ГК ТАЛТЭК Мария Мануйлова.
«Силовой экстрим» - традиционное шоу богатырей, состязающихся за статус «первого силача» турнира.
К 70-летию главного праздника Кузбасса «Силовой экстрим» собрал на стадионе «Шахтер» гостей из соседних городов и даже регионов: в испытаниях принимали участие спортсмены из Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска и Томской области.
Особенностью соревнований 2017 года стало нововведение в правила. Борьба прошла не в личном, а в так называемом общекомандном зачете – спортсмены выступали в дуэте.
В итоге серьезной борьбы победителями «Силового экстрима – 2017» стали представители Томской области Александр Болтенко и Александр Минаев.
Тандем киселевчан Евгения Полунина и Сергея Кулебакина был удостоен специального приза от партнера «Силового экстрима» - Группы компаний ТАЛТЭК.
В завершении мероприятия состоялось торжественное награждение: от группы компаний ТАЛТЭК участникам шоу были вручены грамоты и кубки.
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