Группа компаний ТАЛТЭК выступила главным партнером шоу «Силовой экстрим» и вручила специальный приз лучшим спортсменам праздника

27 августа, в День Шахтера, в Киселёвске состоялось ставшее уже традиционным шоу «Силовой экстрим.

Полюбившееся участникам и тысячам зрителей ежегодное мероприятие проводится при поддержке Комитета по спорту и молодежной политики города Киселёвска.

Главными партнерами спортивного праздника выступили группа компаний ТАЛТЭК и газета «Киселёвские вести».

«От лица группы компаний ТАЛТЭК рада приветствовать всех участников и болельщиков шоу «Силовой экстрим». Являясь партнером соревнований, ГК ТАЛТЭК желает всем участникам соревнований успешных выступлений, интересной борьбы и ярких побед» - гостей приветствовала помощник президента по социальной политике ГК ТАЛТЭК Мария Мануйлова.

«Силовой экстрим» - традиционное шоу богатырей, состязающихся за статус «первого силача» турнира.

К 70-летию главного праздника Кузбасса «Силовой экстрим» собрал на стадионе «Шахтер» гостей из соседних городов и даже регионов: в испытаниях принимали участие спортсмены из Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска и Томской области.

Особенностью соревнований 2017 года стало нововведение в правила. Борьба прошла не в личном, а в так называемом общекомандном зачете – спортсмены выступали в дуэте.

В итоге серьезной борьбы победителями «Силового экстрима – 2017» стали представители Томской области Александр Болтенко и Александр Минаев.

Тандем киселевчан Евгения Полунина и Сергея Кулебакина был удостоен специального приза от партнера «Силового экстрима» - Группы компаний ТАЛТЭК.

В завершении мероприятия состоялось торжественное награждение: от группы компаний ТАЛТЭК участникам шоу были вручены грамоты и кубки.