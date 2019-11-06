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Группа ветеранов из Тяжинского района совершила экскурсионную поездку в город Кемерово

В рамках реализации федерального проекта «Демография», регионального проекта «Старшее поколение» и услуги «Социальный туризм», а также в преддверии празднования 300-летия Кузбасса пожилые люди побывали в Парке Ангелов и в отделе истории Кемеровского областного краеведческого музея.
Посещение Парка Ангелов начали с мемориального камня, дальше по прогулочным дорожкам посетили музыкальную ротонду, где находится мелодический лепестковый барабан, на поверхности которого выгравированы имена ушедших Ангелов, башню, которая символизирует Кузнецкую крепость. Любуясь флорой Парка, ветераны с горечью вспоминали трагедию в ТРЦ «Зимняя вишня».
Затем экскурсанты отправились в музей. Экскурсовод начала экскурсию с выставки «Певец сибирской природы», посвященной 150-летию со дня рождения первого профессионального художника Кузбасса В. Д. Вучичевича-Сибирского. На выставке представлены девять картин из фондов Кемеровского областного краеведческого музея и две работы из Москвы, из частной коллекции П.А. Виндман – «Пасека» и «Перед грозой». Также экскурсовод рассказала о биографии художника.
Знакомясь с экспозицией «Вехи большого пути в истории Кузбасса» ветераны будто побывали в разных исторических эпохах. Здесь представлены коренные жители Кузнецкого края, историческая картография Кузбасса, остроги Притомья, промыслы края, Московско-Сибирский тракт, православная культура, Транссибирская магистраль, материалы по промышленному освоению и развитию области.
Особый интерес у туристов вызвала экспозиция «Путь воина». В выставочном зале «Древности Кузнецкой земли» ветераны увидели подлинные предметы археологии из камня, кости, керамики, цветного металла.
Ветераны получили много положительных эмоций от экскурсии, ведь они узнали новые и интересные факты, вспомнили свое детство и молодость, сделали огромное количество фотографий на память.

Культура
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/11/2019
Культура
Кемерово
Тяжин
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Новости Кузбасса

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