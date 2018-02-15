Грузчики новокузнецкого аэропорта украли из посылок 450 мобильных телефонов

Шесть работников новокузнецкого аэропорта предстанут перед судом по обвинению в преступлениях экономической направленности.
По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, с июня 2016 года по февраль 2017 года грузчики компании "Аэрокузбасс" в аэропорту Новокузнецка похищали из поступивших посылок мобильные телефоны и аксессуары к ним, а также занимались сбытом похищенного.
Всего они похитили более 450 мобильных телефонов на общую сумму 2 млн 650 тыс. 353 рубля.
Грузчикам предъявлены обвинения в совершении 29 преступлений; одному из них, в том числе, в совершении кражи в крупном размере за похищение дорогостоящих мобильных телефонов на сумму более 262 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Прокопьевский районный суд.
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