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Грузчики новокузнецкого аэропорта украли из посылок 450 мобильных телефонов

Шесть работников новокузнецкого аэропорта предстанут перед судом по обвинению в преступлениях экономической направленности.

По информации  Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, с июня 2016 года по февраль 2017 года грузчики компании "Аэрокузбасс" в аэропорту Новокузнецка похищали из поступивших посылок мобильные телефоны и аксессуары к ним, а также занимались  сбытом похищенного.

Всего они похитили  более 450 мобильных телефонов на общую сумму 2 млн 650 тыс. 353 рубля.

Грузчикам предъявлены обвинения в совершении 29 преступлений; одному из них, в том числе, в совершении кражи в крупном размере за похищение дорогостоящих мобильных телефонов на сумму более 262 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Прокопьевский районный суд.

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kuzbassnews.ru
15/02/2018
Происшествия
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Новости Кузбасса

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