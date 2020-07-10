Грузовой автомобиль сбил пешехода в Тяжинском округе

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 53-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». По сообщению ГИБДД Кузбасса, водитель грузовика «Мицубиси Фусо» сбил 49-летнего мужчину, шедшего по краю проезжей части в попутном направлении.
Пострадавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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