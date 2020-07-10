Грузовой автомобиль сбил пешехода в Тяжинском округе

Кемеровчанам рассказали, когда изменится движение маршрутки №8т Кемеровчане, живущие рядом с президентским кадетским училищем, продолжают задавать вопросы об...

Суд обязал открыть в кузбасской колонии карантинное отделение Напомним, что в конце ноября прошлого года в Мариинский городской суд обратился прокурор с...

Власти Кузбасса учредили для выпускников школ знаки отличия Правительство Кемеровской области учредило награды лучшим ученикам региона — золотой и серебряный...