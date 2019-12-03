ГТО для дошколят

177 автомобилей нарушителей эвакуировали с дорог Кемерова в ноябре 177 автомобилей, водители которых нарушили правила парковки, эвакуировали с кемеровских улиц в...

Мэр пообещал открыть 81-ю школу к 1 января 2020 года Новокузнецк в виде точки на некоем графике Кузнецов назвал "частью хребта, на котором держится...

Владельцев электромобилей освободят от транспортного налога в Кузбассе В рамках региональной платформы «Чистый уголь — зеленый Кузбасс» по комплексному улучшению...