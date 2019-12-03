ГТО для дошколят

В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялось спортивно-массовое мероприятие по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» среди дошкольников.
К выполнению нормативов на знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приступили 40 воспитанников из пяти детских садов Тяжинского района.
Комплекс нормативов включал в себя челночный бег, смешанное передвижение, наклоны, отжимание, прыжки в длину, метание теннисного мяча. До конца 2019 года ребята выполнят все испытания, которые включает их возрастная ступень.
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