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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил вопросы электроснабжения региона с новым руководителем филиала «Россети Сибирь» Иваном Клейменовым

В Кемерово состоялась первая рабочая встреча губернатора Сергея Цивилёва с исполняющим обязанности директора Кузбасского филиала «Россети Сибирь» Иваном Клейменовым, назначенным на должность 6 июня 2019 года.

В ходе встречи участники обсудили ход подготовки электросетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону и наметили планы по взаимодействию на ближайшую и среднесрочную перспективу.

  «Вы на посту находитесь непродолжительное время. Но благодаря вам Кузбасский филиал «Россети Сибирь» выстроил партнерские отношения с Правительством Кемеровской области. Мы очень рассчитываем на конструктивное взаимодействие и решение накопившихся вопросов по качеству и надежности электроснабжения. Это очень важно, так как «Россети Сибирь» для Кузбасса — стратегический партнер», — подчеркнул губернатор.

Иван Клейменов сообщил главе региона о первоочередных задачах, поставленных перед ним генеральным директором «Россети Сибирь» Павлом Акилиным при назначении.

 - Наша миссия — работать для потребителя. Кроме безусловного выполнения всех мероприятий утвержденных производственных программ текущего года мы дополнительно проведем техническое обследование 87 линий электропередачи и 28 подстанций напряжением 35 – 110 киловольт, от которых получают электроснабжение угольные предприятия. Также будет проведен аудит всех крупных энергообъектов, которые дают электроэнергию жилым массивам и социально значимым объектам. Уже к концу августа по итогам этих дополнительных обследований будет разработана дорожная карта, реализация которой позволит существенно поднять уровень надежности и качество электроснабжения наших потребителей, - отметил Иван Клейменов.

Важным вопросом встречи стало обсуждение проекта нового соглашения о взаимодействии между Администрацией Кемеровской области и компанией «Россети Сибирь» на период до 2028 года. Основными параметрами соглашения являются снижение длительности и сокращение частоты перерывов в электроснабжении потребителей, снижение потерь в распределительных сетях с 15,6 % до уровня технологических в 7,5 %, дальнейшее расширение автоматизированной системы учета  с 53,25 до 79,5 %, снижение сроков технологического подключения новых абонентов, а также модернизация электрических сетей с применением цифровых технологий.

Для достижения этих целей будет продолжена политика на консолидацию электросетевых активов, что позволит снизить стоимость обслуживания и затраты региона, сдержать рост тарифа на передачу электрической энергии и обеспечить содержание сетей на достойном уровне.

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kuzbassnews.ru
02/07/2019
Политика
Экономика
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