Губернатор Сергей Цивилев открыл новый терминал аэропорта Кемерово

23 мая состоялось торжественное открытие нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта Кемерово им. Алексея Архиповича Леонова. Терминал построен за 12 месяцев и введен в эксплуатацию в мае 2021 года.

Принимать пассажиров новый терминал начал с 6:30 утра. Первым рейсом, прибывшим в новый аэропорт, стал борт авиакомпании S7. Следом по расписанию приземлился самолет «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа». На выходе из зоны прилета гостей Кемерово встречал Хор Турецкого.

Первый утренний рейс из Кузбасса авиакомпании «Аэрофлот» отправился из нового терминала в 8:10. До отлета пассажиров и экипаж поприветствовал глава Кузбасса Сергей Цивилев. В самолет вместе с пассажирами он прошел по телетрапу.

После губернатор провел экскурсию по терминалу для гостей мероприятия. В ней приняли участие совладелец аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко, а также жена и дочь космонавта Алексея Леонова.

«Самое главное — эмоции людей, пассажиров. Мы зашли в самолет, у них светились глаза от радости, было прекрасное настроение. Думаю, все, кто будет прилетать и улетать через этот аэропорт, не останутся равнодушными. Светлана Павловна Леонова сказала, что когда Алексей Архипович согласился, чтобы в его честь назвали аэропорт, он сказал: "Я буду хорошим аэропортом". И этот аэропорт действительно будет достоин его имени. Было много проблем, во время пандемии были сложности с доставкой материалов, но все они были решены и аэропорт сдали в рекордные сроки. Очень важно благоустройство территории: все здания, которые находятся в зоне видимости, будут приведены в порядок», — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время открытия.

В ходе мероприятия была открыта интерактивная выставка, посвященная летчику-космонавту Алексею Леонову, первому человеку, вышедшему в открытый космос. На ней, в том числе, представлены его картины. В рамках презентации отряд школьников посвятил гостей торжества в леоновцев.

Строительство нового аэровокзального комплекса было осуществлено в рамках программы модернизации аэропорта Кемерово в достижение целей Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Площадь нового четырехэтажного аэровокзала составляет 11,6 тыс. кв.м. Здание состоит из трех надземных этажей и одного подземного. Количество телетрапов — 2.

Новый современный терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта на 130%, с 200 до 460 пассажиров в час — вместе с тем увеличится количество внутренних авиарейсов и направлений из Кузбасса; значительно улучшит условия пребывания в аэропорту и повысит качество обслуживания пассажиров.

Новый терминал отличает увеличенное количество линий досмотра пассажиров на входе, стоек регистрации пассажиров, линий предполетного досмотра. Также увеличена площадь общедоступной зоны для обеспечения свободного нахождения людей и для размещения объектов торговли и общественного питания.

Интерьер аэровокзала выполнен в космической теме: освещение, установленное в терминале, создает эффект звездного неба.