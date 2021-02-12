Новости Кузбасса

Предыдущий перечень, утверждённый постановлением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 11 апреля 2020 года № 32-пг, утратил силу в связи с истечением срока его действия.

В настоящее время на территории Кемеровской области – Кузбасса действует распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 г. № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» ( по состоянию на 10 февраля 2021 года действующее в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 4 февраля 2021 г. № 19-рг ).

Частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлено, что наряду с должностными лицами органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 КоАП РФ, вправе также составлять должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Перечень указанных органов и их должностных лиц утверждается высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации.

Постановление Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 11 апреля 2020 г. № 32-пг, которым был утверждён перечень органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 КоАП РФ, действовало до 31 декабря 2020 года, и по истечении срока действия фактически утратило силу.

10 февраля 2021 года Губернатор Кемеровской области – Кузбасса постановлением № 8-пг утвердил новый перечень должностных лиц органов исполнительной власти Кузбасса , уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 КоАП РФ.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4 данного постановления его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Напомним, что статьёй 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

Совершение данного вида административного правонарушения влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в следующих размерах:

– на граждан от одной тысячи до 30 тысяч рублей;

– на должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Частью 2 этой же статьи 20.6.1 КоАП РФ установлено, что если вышеуказанные действия (бездействие) повлекут причинение вреда здоровью человека или имуществу (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 КоАП РФ, а также случаев наличия в действиях (бездействии) уголовно наказуемого деяния), а также в случае повторного совершения административного правонарушения, предусмотренного вышеуказанной частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, мерами административной ответственности будут являться следующие виды и размеры административных наказаний:

– для граждан административный штраф в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей;

– для должностных лиц административный штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трёх лет;

– для юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, административный штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных вышеуказанной статьёй 20.6.1 КоАП РФ, отнесено к компетенции судей районных судов.

_______________________________

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев