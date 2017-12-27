Губернаторская ёлка в Тяжине

В Кузбассе женщина с 12-летним ребёнком погибли при пожаре Трагедия произошла утром 25 декабря в Анжеро-Судженске. На пульт МЧС поступил сигнал о возгорании в...

Макаронная фабрика откроется в Кузбассе в 2018 году В Яшкинском районе в четвертом квартале 2018 года "КДВ групп" планирует запустить в строй...

Кемеровские таможенники уничтожили более 55 кг санкционных сыров Санкционные сыры нашли на одном из крупнейших рынков Кемерова, сообщает пресс-служба ведомства.