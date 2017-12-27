Губернаторская ёлка в Тяжине

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошла губернаторская елка «Хоровод дружбы».
На новогодний праздник собрались 77 детей из Тисульского, Тяжинского, Мариинского и Чебулинского районов. Работники Тяжинского районного Дома культуры «Юбилейный» и клуба парка культуры и отдыха придумали для юных представителей творческих коллективов, национальных и общественных объединений увлекательные игровые сюжеты с участием национальных новогодних персонажей, героев эпоса народов проживающих в России.
Детей приветствовали татарский Кыш-Бабай, чукотский Ямал Ири, карельский Паккайне, бурятский Сагаан Убугун и даже всемирный казачий Дедушка Мороз – Василий Петрович. Сказочные волшебники познакомили ребят с различными национальными играми.
Завершил хоровод дружбы вокруг новогодней ели традиционный российский Дед Мороз – Мороз Иванович. Затем детям вручили подарки от губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева.
В финале праздника ребят ждал сказочный спектакль Тяжинского народного театра «Лица» «Истории Ходжи Насреддина, Али-Бабы и Аладдина».
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