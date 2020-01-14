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Губернаторский симфонический оркестр завершил гастрольный тур по Китаю

Как сообщили в областном департаменте культуры и национальной политики, оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Тао Линя выступил в Пекине, Циньхуандао, Тайчжоу, Тяньцине, Цзинане, Нинбо, Чжоушане, Шаоцине. Как рассказали музыканты, Китайская публика тепло встретила кузбассовцев, а билеты на концерты Губернаторского симфонического оркестра были раскуплены задолго до самих мероприятий.

Кузбасские музыканты представили новогоднюю программу, в которую вошли сюиты из балетов Петра Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро». Вместе с оркестром в гастрольный тур отправилась солистка филармонии Ольга Музыкова. Она исполнила русские песни, которые хорошо знают и любят в Китае – «Катюшу», «Подмосковные вечера», и композиции на китайском языке – «Луна» и «Я и моя Родина».

В программу выступлений также вошел концерт для скрипки с оркестром «Баллада о влюбленных бабочках» современных китайских композиторов Чен Ганг, Хэ Чжаньхао. Солировали с оркестром Наталия Клименко и Феруза Норматова. Всего коллектив дал 11 концертов, в том числе 3 концерта – в китайской столице.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
14/01/2020
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