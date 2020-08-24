Гурьевские росгвардейцы поблагодарили пенсионера за выдачу найденного оружия

В городе Гурьевск инспекторам лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии 64-летний местный житель добровольно выдал охотничье ружье. Он рассказал, что по пути в гараж заметил в полуразрушенном строении подозрительный предмет, схожий с оружием. Зная из СМИ о проводимой профилактической операции, он решил выдать находку стражам правопорядка.

Росгвардейцы поблагодарили кузбассовца за гражданский поступок. По предварительной информации, выданное оружие с самодельным прикладом является охотничьим одноствольным ружьем ИЖ 12-го калибра. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой местному жителю может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!