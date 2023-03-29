Гурьевский рудник добыл 250 миллионов тонн известняка

Гурьевский рудник, предприятие филиала-сегмента «Горнорудные активы» ЕВРАЗ ЗСМК, в марте добыл юбилейную 250-миллионную тонну известняка.

В год рудник стабильно производит около 2,7 млн тонн высококачественного известняка, который содержит в сыром виде 54 % кальция. Основной потребитель продукции – ЕВРАЗ ЗСМК. Рудник также обеспечивает продуктом ряд строительных организаций, производителей бетона и асфальта, а также сахара.

«У Гурьевского рудника богатая история. Он ровесник Кузнецкого металлургического комбината, в прошлом году отметил 90-летие. Запасы известняка достаточно велики – в большом контуре карьера содержится еще порядка 250 млн тонн. Мы тесно сотрудничаем с металлургами, стремимся улучшить качество нашего продукта. Развиваем рудник, внедряя современные технологии с автоматизированными системами», – отметил генеральный директор ООО «Гурьевский рудник» Сергей Жутов.

В состав ЕВРАЗа Гурьевский рудник вошел в 2004 году. В 2011-м в эксплуатацию был введен дробильно-сортировочный погрузочный комплекс мощностью 2,9 млн тонн сырого известняка в год. Оборудование полностью автоматизировано, управляется одним диспетчером, горная масса из карьера доставляется по системе конвейеров. Позже был приобретен рассеивающий комплекс, обеспечивающий помол на более мелкие фракции. В 2018 году запущена почти полностью автоматизированная модульная котельная. Сейчас на предприятии продолжают модернизировать производственные процессы и совершенствовать технологии добычи и переработки известняка.

Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ