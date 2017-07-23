Характеристика загрязнения атмосферного воздуха в городах Кемеровской области за июнь 2017 года

Кемерово

Повышенный уровень загрязнения атмосферы анилином отмечался в Центральном и Рудничном районах. Максимальная концентрация этой примеси составила 2 ПДК. В Заводском районе зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха диоксидом азота. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,4 ПДК. В Центральном районе отмечались повышенные уровни загрязнения атмосферы оксидом углерода и хлоридом водорода. Максимальные концентрации этих примесей составили 1,3 и 1,2 ПДК соответственно.

Также были зарегистрированы повышенные уровни загрязнения воздуха пылью и аммиаком. Максимальные концентрации этих примесей составили 1,1-1,4 ПДК.

Как пояснили в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области превышение по анилину наблюдалось 3 дня в месяце. Основными потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха анилином являлись производственные цеха ЗАО «Капролактам Кемерово».

Превышение по диоксиду азота наблюдалось 2 раза в месяце. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота внес автотранспорт.

Превышение по оксиду углерода носило краткосрочный характер и было зарегистрировано разово в дневное время суток один раз в месяце. Основным источником загрязнения оксидом углерода также являлся автотранспорт.

Превышение по хлориду водорода было зарегистрировано один раз в месяц в вечернее время суток. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха хлоридом водорода внесли промышленные предприятия Центрального района. В настоящее время выясняется, какие конкретные юридические лица внесли наибольший вклад в превышение указанной примеси.

Превышение по пыли наблюдалось 1 день в месяце. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха пылью внесли автотранспорт, а также пыль почвенного покрова. Необходимо отметить, что выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта составляют более 50 % от всех выбросов (включая выбросы промышленных предприятий) по городу Кемерово.

Превышение по аммиаку наблюдалось 2 дня в месяце. Потенциальными источниками загрязнения аммиаком являлись производственные цеха КАО «Азот».

В отдельные дни месяца повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха был связан с неблагоприятными метеорологическими условиями, которые способствовали накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Новокузнецк

Повышенный уровень загрязнения воздуха формальдегидом зарегистрирован в Куйбышевском районе. Максимальная концентрация этой примеси составила 4,2 ПДК. На всей территории города, кроме Куйбышевского района, зарегистрирован повышенныйуровень загрязнения атмосферы фторидом водорода. Максимальная концентрация этой примеси составила 3,7 ПДК.

Во всех районах города, кроме Орджоникидзевского, отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха пылью. Максимальная концентрация этой примеси составила 2 ПДК. В Орджоникидзевском, Кузнецком и Центральном районах зарегистрирован повышенный уровень загрязнения атмосферы фенолом. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,6 ПДК.

Также были отмечены повышенные уровни загрязнения атмосферы оксидом углерода, диоксидом азота и сероводородом Максимальные концентрации этих примесей составили 1,3 ПДК; 1,4 ПДК; и 3,4 ПДК соответственно.

Как пояснили в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом внесли промышленные предприятия Куйбышевского района. В настоящее время выясняется, какие конкретные юридические лица внесли наибольший вклад в превышение указанной примеси.

Потенциальными источниками загрязнения гидрофторидом являлись цеха по производству алюминия АО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод».

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха пылью внесли автотранспорт, а также пыль почвенного покрова.

Превышение по фенолу наблюдалось 3 дня в месяце. Потенциальными источниками загрязнения фенолом являлись предприятия Кузнецкого и Центрального районов, а в Орджоникидзевском районе - цех химулавливания и производства коксохимической продукции АО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК».

Превышение по диоксиду азота наблюдалось 3 дня в месяце. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота внес автотранспорт.

Превышение по оксиду углерода наблюдалось 2 раза в месяце. Основным источником загрязнения оксидом углерода являлся автотранспорт.

Превышение по сероводороду было зарегистрировано 3 раза в месяце. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха сероводородом внесли промышленные предприятия Куйбышевский района. В настоящее время выясняется, какие конкретные юридические лица внесли наибольший вклад в превышение указанной примеси.

Один раз за месяц был передан прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях, которые наблюдались три дня подряд и способствовали повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет накопления загрязняющих веществ в воздухе.

Прокопьевск

Высокий уровень загрязнения воздуха пылью зарегистрирован в Рудничном районе, в Центральном районе уровень загрязнения атмосферы этой примесью повышенный. Максимальная концентрация пыли составила 4,2 ПДК. В Центральном районе отмечались повышенные уровни загрязнения воздуха сажей, оксидом углерода и диоксидом азота. Максимальные концентрации этих примесей составили 1,5 ПДК; 1,6 ПДК и 2,3 ПДК соответственно.

Как прокомментировал департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области превышение по пыли наблюдалось основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха пылью внесли автотранспорт и пыль почвенного покрова.

Превышение по саже носило краткосрочный характер и было зарегистрировано разово в утреннее время суток один раз в месяце. Основным источником загрязнения сажей являлась котельная МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство».

Превышение по оксиду углерода наблюдалось 6 дней в месяце. Основным источником загрязнения оксидом углерода являлся автотранспорт.

Основным источником загрязнения диоксидом азота являлся автотранспорт. Превышение по диоксиду азота наблюдалось 4 раза в месяце.

Один раз за месяц был передан прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях, которые наблюдались три дня подряд и способствовали повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет накопления загрязняющих веществ в воздухе.