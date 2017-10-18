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Характеристика загрязнения атмосферного воздуха в городах Кемеровской области за сентябрь 2017 года

Кемерово

       В Заводском районе зарегистрированы повышенные уровни загрязнения атмосферы аммиаком и диоксидом азота. Максимальные концентрации этих примесей составили  3 ПДК и 1,3 ПДК соответственно.

       В Кировском районе отмечен повышенный уровень загрязнения пылью. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,4 ПДК.

       Как сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области 2 превышения в течение месяца по аммиаку было зафиксировано в Заводском районе.Потенциальными источниками загрязнения аммиаком являлись производственные цеха КАО «Азот» и ООО ПО «Токем».

       Кроме того, в Заводском районе 2 дня за месяц  наблюдалось превышение по диоксиду азота. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота внес автотранспорт.

       В Кировском районе наблюдалось превышение по пыли, которое носило краткосрочный характер, и было зарегистрировано разово в утреннее время суток. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха пылью также внес автотранспорт.

Новокузнецк

       На всей территории города, кроме Куйбышевского района, зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха фторидом водорода. Максимальная концентрация этой примеси составила 3,5 ПДК.

       В Центральном, Новоильинском и Кузнецком  районах отмечен повышенный уровень загрязнения атмосферы пылью. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,2 ПДК.

       В Центральном районе зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха оксидом углерода.  Максимальная концентрация этой примеси составила 2,7 ПДК.

       Также были отмечены повышенные уровни загрязнения атмосферы диоксидом азота, формальдегидом и сероводородом. Максимальные концентрации этих примесей составили 1,1 - 1,8 ПДК.

       По данным департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, на всей территории города, кроме Куйбышевского района, регистрировались превышения по фториду водорода,по сравнению с прошлым месяцем количество превышений примеси сократилось практически в 2 раза.Потенциальными источниками загрязнения фторидом водорода являлись цеха по производству алюминия АО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод».

       За месяц превышение по пылинаблюдалось 4  раза, что в три раза меньше чем в прошлом месяце. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха пылью внесли автотранспорт и пыль почвенного покрова.

       Превышение по оксиду углерода наблюдалось 5 раза в месяце в Центральном районе города. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха указанной примесью внес автотранспорт.

       Кроме того, в Центральном районе единожды в дневное время суток было зафиксировано  превышение по диоксиду азота. Также основным загрязнителем атмосферного воздуха диоксидом азота явился автотранспорт.

       По формальдегиду превышение было зарегистрировано 1 раз за месяц в вечернее время суток. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом внесли промышленные предприятия Кузнецкого района. В настоящее время выясняется, какие конкретные юридические лица внесли наибольший вклад в превышение указанной примеси.

       Превышение по сероводороду зафиксировано 1 раз в месяц в дневное время суток. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха сероводородом внесли промышленные предприятия Куйбышевского района. В настоящее время выясняется, какие конкретные юридические лица внесли наибольший вклад в превышение указанной примеси.

Прокопьевск

       На всей территории города зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха  пылью. Максимальная концентрация этой примеси составила 2 ПДК.

       В Центральном районе отмечен повышенный уровень загрязнения атмосферы диоксидом азота. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,3 ПДК.

       Как сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области в сентябре было зарегистрировано 6 превышений по 2 загрязняющим веществам: диоксиду азота и пыли.Наибольшее количество превышений, как и в прошлом месяце, было зарегистрировано по пыли – 4 дня в месяце. По диоксиду азоту превышение было зафиксировано 2 раза. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха указанными примесями внес автотранспорт.

       Кроме того, для рассмотрения и принятия управленческих решений, информация о превышениях ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в г. Кемерово, г. Новокузнецке и г. Прокопьевске направляется в Управление Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области, Управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, а также Кемеровскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Кемеровский ЦГМС

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18/10/2017
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