Характеристики и эксплуатационная сфера полиамидов PA66 и PA6

Полиамид 66 представляет собой особый полимер, обладающий рядом положительных физико-механических свойств. Следует сказать, что это структурно-кристаллизующийся материал с повышенной механической прочностью и отличной твёрдостью. Температура плавления ненаполненных видов - +252...+265 градусов Цельсия. Материал выдерживает повышенные динамические нагрузки и обладает отличными электроизоляционными качествами. Изделия из такого материала, как полиамид 66, устойчивы к автомобильному топливу, смазочным материалам, углеводородам и нефтепродуктам.

Основные виды PA66

Компания «СПб Пластмасс» предлагает различные виды полиамида 66. Его характеристики напрямую зависят от вида наполнителей, а также модифицирующих добавок. Включение в состав названного материала минеральных наполнителей, стекловолоконной составляющей, антипиренов и других элементов улучшает следующие качества:

термостойкость;

свойства сопротивления;

сила удара;

негорючесть;

жёсткость.

Благодаря этому полиамид 66 приобретает свойства, необходимые для использования в производстве того или иного изделия.

Спектр эксплуатации полиамида РА66

Такой материал, как полиамид 6.6, имеет достаточно широкую сферу применения. Итак, этот материал необходим:

для создания деталей машиностроения - деталей, нагруженных трением, зубчатых колёс, элементов подшипников качения;

в автомобильной промышленности: колпаки для легковых автомобилей, основания зеркал заднего вида, корпуса вентиляторов, подогреватели омывающей жидкости и др.;

ящики для электроинструмента (жёсткие марки). Моторные кузова бензопилы, крышки генераторных установок;

электрические устройства - электрические разъёмы, клеммные коробки, зажимы (для кабелей);

отражатели для уличных фонарей;

элементы бытовой техники, аксессуары для вентиляторов, крыльчатки для пылесосов;

спортивный инвентарь: маски для хоккейных вратарей, скейтборды, спойлеры для лыжных ботинок;

мебельные ролики, мебельные петли;

прочная и водонепроницаемая одежда;

струны для музыкальных инструментов.

Таким образом, как видим, область применения представленного материала довольно широкая, что обусловлено его лучшими эксплуатационными качествами. Более подробно про данный вид продукции можно узнать на сайте plastspb.ru.