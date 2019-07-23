Хеда Бериева установила новый рекорд Европы на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди лиц спорта ПОДА
С 12 по 20 июля в Казахстане прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу среди лиц спорта ПОДА. Соревнования состоялись при поддержке Международного паралимпийского комитета. На старт вышли около 500 участников из 76 стран.
Спортсменка сборной Кузбасса мастер спорта международного класса Хеда Бериева (Новокузнецк) установила новый рекорд Европы, взяв вес 118 кг в весовой категории до 67 кг в личном зачете и заняла 5 место. Тренирует спортсменку Руслан Сорокин.
Фото: пресс-служба АКО
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