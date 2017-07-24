ХI летняя Cпартакиада МРСК Сибири стартовала в Кузбассе

Сегодня в Кузбассе состоялось торжественное открытие ХI летней Cпартакиады ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети»). На стадионе «Шахтер» собралось 190 спортсменов-энергетиков из восьми регионов России. В течение трех дней на нескольких спортивных площадках участники будут соревноваться в трех видах спорта: мини-футболе, волейболе и плавании.

«Спорт. Кузбасс. Жара» - под таким «горячим» девизом Спартакиаду энергетиков-сетевиков встречает Кузбасс. Выступление почетных гостей, дружеские наставления от спортсменов, известных далеко за пределами кузнецкой земли, насыщенная спортивная программа – уже в первый день организаторы демонстрируют грандиозный масштаб мероприятия.

С началом праздника участников соревнований поздравил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» Евгений Скляров. Он подчеркнул особую значимость Спартакиады для большого и дружного коллектива энергетиков: «Это значимое событие, которое объединяет самых активных, спортивных и энергичных сотрудников всех филиалов компании МРСК Сибири. Вы не только настоящие профессионалы своего дела, каждый в своем направлении, вы – пример для всего многотысячного коллектива компании, потому что добиваетесь результатов не только в работе, но и в спорте! Я уверен, что все эти три дня будут яркими, эмоциональными, запомнятся вам победами, энергичными стартами и финишами, новыми знакомствами, интересным общением».

«Успехи в работе напрямую зависят от атмосферы, которая царит в коллективе, от открытого корпоративного общения сотрудников, - в своем приветственном слове подчеркнула директор по управлению персоналом ПАО «МРСК Сибири» Светлана Романова. - ХI летняя Cпартакиада МРСК Сибири – отличная площадка для обмена опытом. Мы уверены, здесь будут рождаться новые спортивные и производственные рекорды, а спортсмены покажут сплоченность своих команд и огромную волю к победе, докажут. В коллективе МРСК Сибири работают настоящие профессионалы, ответственные, самоотверженные, целеустремленные, которым по плечу любое дело, за которое они берутся».

Энергией победы участников спартакиады зарядили именитые спортсмены России и Кузбасса: чемпион мира по боксу, по кикбоксингу, чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тайскому боксу, мастер спорта международного класса по тайскому боксу, вице-президент федерации тайского бокса России, член Общественной палаты Российской Федерации Григорий Дрозд и мастер спорта международного класса по легкой атлетике, олимпийка Ирина Обедина.

В церемонии торжественного открытия Спартакиады также принял участие председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Дмитрий Малюта, который поздравил спортсменов с началом соревнований от имени губернатора Кемеровской области Амана Тулеева

Впереди у спортсменов - три дня, насыщенных эмоциями, амбициями, яркими моментами спортивной борьбы. Болельщики уже ждут накала страстей. И, хотя по прогнозам синоптиков в Кузбассе ожидается переменная облачность, энергетики обещают – будет жарко!