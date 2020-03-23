Хирурги впервые в Кузбассе провели операцию по удалению опухоли печени лапароскопическим методом

В областную больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского поступила женщина, которую длительное время беспокоил дискомфорт в брюшной полости с правой стороны. Во время прохождения диспансеризации у нее обнаружили доброкачественную опухоль печени размером около 10 см в диаметре.

В Кузбасском областном гепатологическом центре врачи решили оперировать пациентку не открытым способом, а лапароскопическим – через небольшой разрез в брюшной полости.

«Женщине удалили опухоль и провели левостороннюю долевую резекцию печени. Оперативное вмешательство прошло успешно. Пациентка своевременно выписана из больницы без каких-либо ограничений и осложнений. Лапароскопический метод позволяет удалить образования в печени с минимальным травматизмом и сократить послеоперационный период. Пациент быстрее восстанавливается и возвращается к своей обычной жизни», – рассказал заведующий хирургическим отделением № 2, врач-хирург областной больницы им. М.А. Подгорбунского Владислав Пельц.