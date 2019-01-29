Хитросплетения ЛЭП: новокузнечанка подключилась к линии электропередачи на «птичьих» правах

На что только не идут потребители электроэнергии, чтобы угнаться за мимолетной выгодой: «чипируют» приборы учета, набрасывают «удочки» на ЛЭП, подключают «левые» провода мимо счетчика. Столько хлопот ради «бесплатного» света – а все попусту. Благодаря бдительности энергетиков кузбасского филиала «МРСК Сибири» (входит в группу копаний «Россети») -– «Кузбассэнерго – РЭС» пустые изобретения энергопиратов из года в год терпят полное фиаско.

«А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла» - помните эти слова из известного мультфильма. Они уже давно стали нарицательными для электромонтеров Новокузнецкого РЭС, которые любой небаланс электроэнергии за версту разглядеть смогут. Во время очередного рейда сотрудники «Кузбассэнерго - РЭС» обнаружили в доме по улице Чукотской несанкционированное подключение фазного провода мимо счетчика, так называемую, «скрытую» проводку.

Давать комментарии по этому поводу хозяйка дома категорически отказалась. А вот наблюдательные соседи, у которых в последнее время участились скачки напряжения, молчать не стали. Рассказали, что экономная хозяйка открыла домашнюю ферму – разводит кур и регулярно снабжает свежими яйцами местных жителей. Чтобы несушки увеличивали план даже холодной зимой, фермерша дополнительно освещала и отапливала птичник электричеством.

В ходе проверки энергетики составили акт о безучетном потреблении электроэнергии. Теперь «экономия» для ушлой предпринимательницы обойдется в кругленькую сумму – больше двадцати тысяч рублей. Мораль всех басен об энерговоровстве проста: если подключился к сети на птичьих правах – будь готов заплатить штраф.

С начала 2018 года специалисты Новокузнецкого РЭС составили 105 бездоговорных и 45 безучетных актов потребления электроэнергии. По самым скромным оценкам, объем электроэнергии, потребленной с нарушениями правил учета, превысил один миллион киловатт-час (кВт/ч). Такого количества с лихвой хватило бы на месяц энергоснабжения четырех небольших поселков.