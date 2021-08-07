Хоккейный клуб «Кузбасс» вышел в финал Кубка России по хоккею с мячом

Хоккейный клуб «Кузбасс», одержав пять побед подряд на предварительном этапе Кубка России по хоккею с мячом, досрочно завоевал путевку в финал соревнований. Последний раз клубу удавалось это в 2013 году.

«Это первые масштабные соревнования, которые принял новый ледовый дворец «Кузбасс». Как рассказывают спортсмены, и для игр, и для тренировок здесь созданы все условия. Федерация хоккея с мячом России уже выразила заинтересованность в проведении чемпионатов мира 2023 и 2024 годов в Кузбассе, мы готовы принять соревнования и такого уровня. Поздравляю наших ребят с выходом в финал Кубка России, удачи вам в предстоящем финале, мы ждем от вас только победу и взятие Кубка», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Соревнования проводятся в два этапа: групповой и финальный. На групповом этапе команды разделены на две группы — «Запад» (матчи пройдут в Ульяновске на льду «Волга-Спорт-Арены» до 11 августа) и «Восток» (матчи прошли в Кемерове в ледовом дворце «Кузбасс»), в которых играют в один круг.

6 августа спортсмены в последней игре под руководством главного тренера Дмитрия Щетинина обыграли красноярский «Енисей» со счетом 7:1. Таким образом, команда уже обеспечила себе место в финале турнира с первого места в группе «Восток».

Пять из семи мячей забили хоккеисты, пополнившие состав «Кузбасса» в межсезонье: Руслан Тремаскин (2), Александр Егорычев (2) и Владислав Тарасов. Самый молодой игрок кемеровчан в этом матче, 19-летний Кирилл Девятых, сделал голевой дубль за две минуты.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса