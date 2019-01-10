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Холдинг «ТопПром» помог организовать в Кузбассе мастер-класс извных гроссмейстеров для молодых шахматистов Сибири и Дальнего Востока

Тренеры и наставники олимпийских сборных России по шахматам провели мастер-классы в Костенково (Новокузнецкий район) для молодых шахматистов из Сибирского и Дальневосточного Федерального округа. Партнером встречи выступил Холдинг «ТопПром».

Гроссмейстеры провели занятия в детском лагере в Костенково с 70 ребятами. 

Сергей Рублевский – четырехкратный победитель Всемирной Шахматной Олимпиады, двукратный победитель чемпионата мира. Старший тренер женской сборной России по шахматам.  Александр Рязанцев – чемпион России, чемпион Европы, наставник мужской олимпийской сборной России по шахматам. В 2017 году покорил Эльбрус и сыграл партию в шахматы на пике самой высокой вершины Европы.  Павел Малетин – чемпион России.  Андрей Белозеров – чемпион Европы. 

«Наши гроссмейстеры передают опыт ребятам. Ребята здесь с Новокузнецка, Томска, Омска, Алтайского края, Бурятии, Тувы и других регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Они уже отличились на различных турнирах. Уверен, что знания с этой встречи пригодятся ребятам в дальнейших соревнованиях самого высокого ранга. Гроссмейстеры читали лекции, разбирали стратегические направления, современные тенденции», - сказал председатель Федерации шахмат Кемеровской области Максим Ивахин.

 Ивахин отметил, что основная задача организованной встречи – способствовать дальнейшему росту шахматного мастерства. Холдинг «ТопПром» на протяжении семи лет традиционно выступает партнером Федерации шахмат Кемеровской области.

Образование
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/01/2019
Образование
Экономика
Новокузнецк
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