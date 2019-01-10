Холдинг «ТопПром» помог организовать в Кузбассе мастер-класс извных гроссмейстеров для молодых шахматистов Сибири и Дальнего Востока

Тренеры и наставники олимпийских сборных России по шахматам провели мастер-классы в Костенково (Новокузнецкий район) для молодых шахматистов из Сибирского и Дальневосточного Федерального округа. Партнером встречи выступил Холдинг «ТопПром».

Гроссмейстеры провели занятия в детском лагере в Костенково с 70 ребятами.

Сергей Рублевский – четырехкратный победитель Всемирной Шахматной Олимпиады, двукратный победитель чемпионата мира. Старший тренер женской сборной России по шахматам. Александр Рязанцев – чемпион России, чемпион Европы, наставник мужской олимпийской сборной России по шахматам. В 2017 году покорил Эльбрус и сыграл партию в шахматы на пике самой высокой вершины Европы. Павел Малетин – чемпион России. Андрей Белозеров – чемпион Европы.

«Наши гроссмейстеры передают опыт ребятам. Ребята здесь с Новокузнецка, Томска, Омска, Алтайского края, Бурятии, Тувы и других регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Они уже отличились на различных турнирах. Уверен, что знания с этой встречи пригодятся ребятам в дальнейших соревнованиях самого высокого ранга. Гроссмейстеры читали лекции, разбирали стратегические направления, современные тенденции», - сказал председатель Федерации шахмат Кемеровской области Максим Ивахин.

Ивахин отметил, что основная задача организованной встречи – способствовать дальнейшему росту шахматного мастерства. Холдинг «ТопПром» на протяжении семи лет традиционно выступает партнером Федерации шахмат Кемеровской области.