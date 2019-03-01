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Холдинг "ТопПром" поздравил женщин-ветеранов угольной промышленности

Холдинг «ТопПром» поздравил женщин - ветеранов угольной промышленности Заводского района Новокузнецка с 8 марта вручив подарки.

Совет ветеранов угольной промышленности Заводского района ведет работу по поддержке пенсионеров и принимает активное участие в сохранении памяти о трудовых рекордах кузбасских горняков.

«На промышленных предприятиях в Кузбассе работает очень много женщин. Угольные предприятия, шахты, обогатительные фабрики – это все настоящая история Кузбасса, которая дала импульс почти всему, что сейчас работает в Кемеровской области. И в этой истории очень важное место занимают женщины. Не менее приятно, что современные и развивающиеся предприятия не забывают о ветеранах», - сказала председатель совета Антонина Троегубова.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/03/2019
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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