Холдинг «ТопПром» поздравил женщин - ветеранов угольной промышленности Заводского района Новокузнецка с 8 марта вручив подарки.

Совет ветеранов угольной промышленности Заводского района ведет работу по поддержке пенсионеров и принимает активное участие в сохранении памяти о трудовых рекордах кузбасских горняков.

«На промышленных предприятиях в Кузбассе работает очень много женщин. Угольные предприятия, шахты, обогатительные фабрики – это все настоящая история Кузбасса, которая дала импульс почти всему, что сейчас работает в Кемеровской области. И в этой истории очень важное место занимают женщины. Не менее приятно, что современные и развивающиеся предприятия не забывают о ветеранах», - сказала председатель совета Антонина Троегубова.