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Холдинг «ТопПром» взял опеку над рысаком по кличке Рокки

Холдинг «ТопПром» взял опеку над орловским рысаком по кличке Рокки, который содержится в экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» и обучен работать с детьми по программе иппотерапии.

Рысак Рокки обучен работе по программе иппотерапии с детьми с диагнозом ДЦП. Средства Холдинговой компании пойдут на улучшение условий содержания животного и ветеринарное обслуживание. По словам работников экоцентра, Холдинг «ТопПром» стал первым, кто откликнулся на призыв участвовать в акции опекунства «С любовью и заботой».

«Это сильный и смелый рысак. Он единственный в контактном центре, кто подходит для иппотерапии, кто лечит ребят, благодаря своему характеру. Очень спокойный. Рокки — 5 лет. Он вырос на вольном выпасе на альпийских и субальпийских лугах в горах «Кузнецкого Алатау», — рассказал директор заповедника «Кузнецкий Алатау» Алексей Васильченко.

По словам работников экологического центра, конюхи дали Рокки свою кличку – Рок-н-ролл.

«За свою смелость и любопытство конюхи называют его Рок-н-ролл. Он очень чутко ощущает эмоции, настроение человека. И он это настроение поднимает», — отметили заместитель директора заповедника Надежда Елисеева.

Иппотерапия (др. греч. ἵππος – лошадь) – коррекционно-реабилитационный метод, относящийся к анималотерапии и основанный на лечебной верховой езде включающей в себя специально подобранные упражнения. Является вспомогательным методом к традиционным видам лечения.

Холдинг «ТопПром» на протяжении многих лет является партнером заповедника «Кузнецкий Алатау» и принимает участие в мероприятиях организации.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/01/2019
Общество
Новокузнецк
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