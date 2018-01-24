Холода продолжаются

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По данным Кемеровского Гидрометцентра, с 25 по 28 января по области сохранится аномально-холодная погода с минимальными температурами воздуха -35°С и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами -40°С и ниже.
За прошедшие сутки метеопрогноз на территории области оправдался: минимальная температура воздуха -42, была зафиксирована в Яйском районе.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует в связи с возможным осложнением обстановки на дорогах и риском возникновения дорожно-транспортных происшествий в период низких температур, по возможности, откажитесь от дальних поездок на личном автотранспорте.
24/01/2018
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