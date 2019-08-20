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Хор Турецкого устроит с кузбассовцами народное караоке

27 августа в Кемерово на площади Советов состоится «Праздник Песни» вместе с хором Турецкого. Знаменитые артисты споют любимые песни нескольких поколений вместе с жителями и гостями города.

Начало в 20:00. Вход свободный.

 

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
20/08/2019
Культура
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