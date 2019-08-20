Хор Турецкого устроит с кузбассовцами народное караоке

27 августа в Кемерово на площади Советов состоится «Праздник Песни» вместе с хором Турецкого. Знаменитые артисты споют любимые песни нескольких поколений вместе с жителями и гостями города.
Начало в 20:00. Вход свободный.
Фото из открытых источников
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Согласно геолокации, свадьба состоялась на Глухом озере в Кемеровском районе. Артистка выступила...
|
Популярный российский исполнитель Олег Газманов выступит в Кемерове и Новокузнецке. Об этом артист...
|
В мэрии предупредили, что из-за плавного ремонта газовых котельных в некоторых домах Кемерова...
|
Праздник пройдет в стиле «Золотые 50-е XX века». Основные торжества запланированы во Дворце...