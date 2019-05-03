Хозяйства Тяжинского района приступают к весенне-полевым работам

Главная задача аграриев – выдержать уровень посевных площадей, и уложиться в оптимальные сроки. В производственной программе, в структуре посевных площадей озимым культурам отведено – 25 %, это - 5405 гектар, причем новой для нашего района культуре, озимой пшенице – 2300 га. Она намного нежнее ржи, но есть спрос, а он рождает предложение. Яровой пшенице отводится более 10,5 тыс. гектаров, ячменю и гороху совсем небольшие площади, и санитару полей – овсу - 4300 га.

Под будущий урожай хозяйства района внесут 1495 тонн азотных и 138 тонн фосфорных удобрений. В двух хозяйствах будут апробироваться новые, жидкие удобрения КАС-32. Качественных семян пока ещё недостаточно, но они обязательно будут доработаны перед посевом. Готовность техники составляет по тракторам 87 %, по сельхозмашинам – 92 %.

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева отметила, что в сельхозпредприятиях есть проблемы и с укомплектованностью людьми: «Обратились к руководителю Тяжинского агропромышленного техникума о направлении студентов в хозяйства. Главные слагаемые урожая: влага + технология +семена + удобрения и химзащита. А все это делают люди, поэтому отношение к ним должно быть соответствующим: уровень заработной платы, организация горячего питания, забота и внимание. Тогда хлеборобы не подведут и не допустят брака в работе».

В пяти хозяйствах района начались работы по прибивке влаги. В ближайшие дни, получив погектарную поддержку и направив ее на приобретение горюче-смазочных материалов, в поле выйдут все аграрии.