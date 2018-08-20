Хозяйства Тяжинского района завершают заготовку кормов для животноводства

В сельхозпредприятиях района заготовлено 5464 тонн сена (85,4 % к плану), 15132 тонны сенажа (89 %), 22,13 кормовых единиц на одну условную голову.

В колхозе «Боровской» заготовлено 660 тонн сена (110 % к плану), 2241 тонна сенажа (74,7 %), 20,02 кормовых единиц на одну условную голову.

В СПК «Пичугинский» заготовлено 1610 тонн сена (107,3 % к плану), 5802 тонны сенажа (105,5 %), 25,29 кормовых единиц на одну условную голову.

В ООО «Совхоз «Тяжинский» заготовлено 430 тонн сена (28,7 % к плану), 4125 тонн сенажа (75 %), 12,01 кормовых единиц на одну условную голову.

В ООО «Кутузова» заготовлено 414 тонн сена (82,8 % к плану), 2964 тонны сенажа (98,8 %), 23,04 кормовых единиц на одну условную голову.

Наступили оптимальные сроки посева озимой ржи. В хозяйствах района уже посеяно 1205 гектаров этой сельскохозяйственной культуры (более 30 %).